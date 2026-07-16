Будет большой проблемой: почему Украина станет опасной для стран НАТО

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 38 0

Первым тревожным звонком стали криминальные разборки и взрыв в Монако.

Послевоенная Украина опаснее для НАТО

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В западных политических кругах все чаще обсуждают сценарий, при котором главной проблемой для НАТО станет не Россия, а сама Украина после завершения боевых действий. Об этом рассказала обозреватель Любовь Степушова в беседе с EADaily.

По мнению европейских политиков, после поражения по украинской территории будут бродить множество вооруженных, нищих и глубоко травмированных мужчин. Они будут считать, что Запад их предал и цинично отдал «на откуп России». Именно такая страна, полная обиды и оружия, видится европейцам серьезной угрозой. Первым тревожным звонком, по их мнению, стали криминальные разборки с участием украинцев в Монако.

Именно страхом перед будущим хаосом собеседники издания объясняют продолжение военной поддержки Киева.

Задача такая — с одной стороны максимально истощить украинский национализм в горниле войны, с другой — переложить основное бремя восстановления страны на плечи России.

Такой подход демонстрирует высший предел цинизма, когда за лозунгами о «помощи Украине» скрывается желание бороться до последнего украинца.

Впрочем, у этой версии есть явное противоречие. Если Россия установит контроль над всей или значительной частью Украины, ее граница вплотную приблизится к странам НАТО, что потребует колоссальных расходов на оборону восточного фланга и сохранения напряженности на десятилетия вперед. Однако в Европе набирают силу националистические силы, способные сменить риторику в отношении Москвы.

Ранее 5-tv.ru писал, что Мария Захарова назвала контингенты «коалиции желающих» законными военными целями в случае их размещения на Украине.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+19° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
77.96
0.47 88.91
0.38
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:56
Цветы у гроба и последние слова друзей: в Москве простились с Юрием Смирновым
13:53
«О чем он бредит?» — Как изменится политика Украины после назначения Корецкого
13:47
Рэпер Птаха оштрафован за пропаганду наркотиков
13:40
Максимум пользы без вреда для природы: как правильно заготавливать банный веник
13:32
Живет убийствами: один из организаторов взрыва в Монако планировал теракты в РФ
13:24
Украину охватили протесты из-за отставки министра обороны Федорова

Сейчас читают

В лесу был кто-то еще? По сюжету какого сериала пропала семья Усольцевых
Не жена и не дочь: пропавший в тайге Усольцев летал на курорты с двумя женщинами
Ушла с площадки и не вернулась: в Петербурге нашли тело трехлетней девочки
Родители, внимание! Что изменится в работе детских садов с 1 сентября 2026

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео