В западных политических кругах все чаще обсуждают сценарий, при котором главной проблемой для НАТО станет не Россия, а сама Украина после завершения боевых действий. Об этом рассказала обозреватель Любовь Степушова в беседе с EADaily.

По мнению европейских политиков, после поражения по украинской территории будут бродить множество вооруженных, нищих и глубоко травмированных мужчин. Они будут считать, что Запад их предал и цинично отдал «на откуп России». Именно такая страна, полная обиды и оружия, видится европейцам серьезной угрозой. Первым тревожным звонком, по их мнению, стали криминальные разборки с участием украинцев в Монако.

Именно страхом перед будущим хаосом собеседники издания объясняют продолжение военной поддержки Киева.

Задача такая — с одной стороны максимально истощить украинский национализм в горниле войны, с другой — переложить основное бремя восстановления страны на плечи России.

Такой подход демонстрирует высший предел цинизма, когда за лозунгами о «помощи Украине» скрывается желание бороться до последнего украинца.

Впрочем, у этой версии есть явное противоречие. Если Россия установит контроль над всей или значительной частью Украины, ее граница вплотную приблизится к странам НАТО, что потребует колоссальных расходов на оборону восточного фланга и сохранения напряженности на десятилетия вперед. Однако в Европе набирают силу националистические силы, способные сменить риторику в отношении Москвы.

Ранее 5-tv.ru писал, что Мария Захарова назвала контингенты «коалиции желающих» законными военными целями в случае их размещения на Украине.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.