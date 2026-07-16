Во Владивостоке двое строителей сорвались с высоты

Во Владивостоке двое работников сорвались вниз во время строительных работ на высоте. Об этом сообщила прокуратура Приморья на своем канале в мессенджере МАКС.

«Предварительно установлено, что 16 июля 2026 года при проведении высотных работ двое работников подрядной организации сорвались с высоты», — уточнили в ведомстве.

Инцидент произошел в районе улицы Невельского. На место происшествия прибыли сотрудники скорой помощи и прокурор Ленинского района города.

Фото, видео: MAX/Прокуратура Приморья; 5-tv.ru

По факту случившегося была организована проверка, которая оценит соблюдение правил безопасности при организации и производстве высотных работ, а также исполнение закона по охране труда.

Выяснение обстоятельств случившегося взято на контроль прокуратуры Приморья.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Уфе строительная люлька с людьми внутри сорвалась с высоты шестого этажа. От полученных травм один строитель умер на месте, второй скончался в машине скорой помощи.

Инцидент произошел в строящемся многоквартирном жилом доме по улице Ахметова.

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