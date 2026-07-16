Уложил в 27 дней: археолог организовал велопутешествие по маршруту Одиссея

The Guardian: археолог организовал велопутешествие по маршруту Одиссея

Велосипедный тур в Турции и Греции по следам мифического героя Одиссея организовал австралийский археолог Сэм Вуд. Об этом сообщило The Guardian.

Автор идеи адаптировал десятилетнее странствие царя Итаки в интенсивную программу продолжительностью 27 дней.

Вуд разработал маршрут, взяв за основу классический текст Гомера и совместив его с реальными археологическими объектами. Путешествие начинается в древней Трое и завершается на Итаке, включая посещение Эфеса, Дельф и Микен.

Для реализации задумки исследователю пришлось столкнуться с трудностями интерпретации географии эпоса, так как точное расположение многих мифических локаций остается предметом научных споров.

Вуд решил сфокусироваться на территории современной Турции и Греции, где исторические слои наиболее точно соответствуют описаниям из поэмы.

Организатор подчеркнул, что часть пути туристы преодолевают на традиционных турецких деревянных парусниках — гулетах, чтобы максимально погрузиться в атмосферу «винно-цветного моря», описанного Гомером.

Ежедневные заезды составляют от 50 до 70 километров, что требует от участников определенной выносливости.

Сэм Вуд отметил, что проект стал частью его компании Bike Odyssey, логотипом которой является верный пес Аргос. Путешественникам приходится преодолевать сложные горные подъемы, которые метафорически заменяют встречи с сиренами и циклопами.

Одна из участниц тура, 52-летняя Пенни Клоури, рассказала, что масштаб греческих гор стал для нее неожиданностью. Однако вид древних руин, возникающих на пути, оправдывал все физические усилия.

По словам Вуда, подобные поездки помогают людям не только изучать историю, но и проходить через личную «одиссею», справляясь с индивидуальными испытаниями на маршруте.

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