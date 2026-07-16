«Должны получать дома вовремя»: Путин о сроках ввода жилья

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 58 0

В России отмечен беспрецедентный объем заселения жилых домов.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Путин: необходимо вовремя передавать россиянам купленное жилье

Россияне должны получать купленные дома и квартиры в качественном состоянии и в обещанный срок. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с заместителем председателя правительства России Маратом Хуснуллиным.

«Люди должны получать свои дома и квартиры, за которые заплатили» вовремя. <…> Нужного качества», — сказал Путин.

Зампред правительства России поддержал мнение главы государства. Он подчеркнул, что сейчас в России  отмечен беспрецедентный объем ввода жилья, а общая площадь заселенных квартир составила свыше 100 миллионов квадратных метров.

Таких темпов в стране ранее не было даже в СССР, отметил Хуснуллин. По его словам, такой уровень удается поддерживать уже на протяжении нескольких лет. Кроме того, в 2026 году ввод в эксплуатацию нежилых помещений превысил аналогичный показатель 2025 года.

При этом отмечается незначительное снижение индекса индивидуального жилищного строительства, однако для решения этой проблемы уже разрабатываются необходимые меры.

Ранее риелтор рассказала о ключевых ошибках перед покупкой жилья.

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