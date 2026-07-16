Покупка на эмоциях и договор без чтения: риелтор об ошибках перед покупкой жилья

Риелтор Юсова: не стоит покупать жилье на эмоциях

Покупатели жилья чаще всего сталкиваются с проблемами из-за невнимательного изучения документов и решения о покупке под влиянием эмоций. Об этом в беседе с корреспондентом 5-tv.ru рассказала риелтор Юлия Юсова на премьере фильма «Зловещие мертвецы. Пекло».

Специалист отметила, что многие люди не задают интересующие их вопросы и не изучают договоры перед подписанием.

«Ну основные ошибки — это тогда, когда человек стесняется что-либо спросить, то, что его интересует, либо он не читает договоры. У нас много людей, которые не умеют читать договоры и также стесняются спросить. И после того как получают квартиру, конечно, у них возникает много вопросов, и люди недовольны», — сказала Юсова.

При этом большинство клиентов, по ее словам, подходят к подписанию договора долевого участия более внимательно.

По словам эксперта, еще одной распространенной ошибкой становится покупка жилья под влиянием первого впечатления. Она призвала не выбирать квартиру только из-за привлекательного жилого комплекса или низкой цены, не изучив заранее район, инфраструктуру и планы дальнейшей застройки.

«Квартиру не нужно покупать на эмоциях, потому что бывают такие ситуации, когда человек увидел квартиру, жилой комплекс, он такой: «Все, я хочу», — отметила Юлия.

Юсова привела в пример ситуацию с новыми районами в Петербурге, где покупатели иногда узнают о проблемах уже после приобретения жилья: рядом могут появиться строительные объекты, увеличиться нагрузка на дороги, возникнуть пробки, пыль и другие неудобства.

Риелтор также посоветовала перед покупкой рассматривать несколько вариантов и изучать предложения разных застройщиков, чтобы сравнить преимущества и недостатки объектов.

«Поэтому эмоции нужно убирать, здраво смотреть и, причем, ходить не к одному застройщику. Почему мы всегда говорим, что лучше новостройки покупать через риелторов, потому что мы показываем весь город, который есть по запросам, по ценам. И мы можем проехаться с клиентом по всем локациям и рассказать о плюсах и минусах тех же самых застройщиков», — пояснила эксперт.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что некоторые владельцы квартир перед продажей жилья проводят обряды и используют различные символические практики. Риелтор Юлия Юсова рассказывала, что чаще всего такие случаи встречаются при продаже недвижимости в старом жилом фонде. По ее словам, некоторые собственники связывают сложности с реализацией квартиры с ее прошлым и пытаются изменить ситуацию с помощью различных ритуалов.

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