Массовые протесты разгорелись на Украине на фоне отставки главы минобороны Федорова. Тысячи жителей заполонили улицы Киева, Одессы, Львова и других городов с требованием оставить его в должности. К слову, меняется сейчас все правительство. На пост премьер-министра уже назначен бизнесмен Сергей Корецкий, чье имя всплывало в коррупционном скандале Миндича.

В перестановках украинского кабмина разобрался корреспондент «Известий» Антон Золотницкий.

Одинаковые картонные таблички, хорошо организованные молодые люди скандируют хорошо отрепетированные лозунги.

«Ганьба» — то есть «позор» — хором кричат в Киеве у театра Ивана Франко. Это ближайшая открытая площадь к офису Зеленского. Но одинаковые по форме и по содержанию протесты — во всех крупных городах Украины: Харькове, Львове, Днепропетровске, Одессе.

Нечастое зрелище — целая волна митингов в поддержку одного министра. Зеленский уволил Михаила Федорова с поста главы Минобороны. Он проработал там ровно полгода, отметился одержимостью цифровизацией и пресс-конференциями в стиле западных технокомпаний.

Вот и сегодня Федоров вышел, как на презентацию. Инновационный продукт — мятеж. Впервые с 2022-го один из высших украинских чиновников публично и резко громит власть. Перечисляет проблемы в армии: постоянная смена командующих, отсутствие ответственности, распределение ресурсов по принципу лояльности. И называет виновного — главкома ВСУ Сырского.

«Все инициативы, которые мы предлагаем, начали блокироваться. И Сырский не готов лично и открыто говорить о проблемах. Он готов лишь посещать встречи, плести интриги», — сказал бывший министр обороны Украины Михаил Федоров.

Это финальный аккорд затянувшегося конфликта. Для Зеленского выбор был очевиден. Сырский куда менее популярен, чем Федоров, не имеет политических амбиций и предельно лоялен главе режима.

Митинги не только на улицах, но и в высоких кабинетах. Замкомандующего Воздушными силами ВСУ показательно ушел в отставку. В Раде снова зреет тихий бунт.

«Источником власти на Украине является народ Украины. Так вот, сегодня народ Украины находится на улицах!» — сказала депутат Верховной Рады Украины Виктория Сюмар.

Сначала депутаты должны были утвердить кандидатуру нового премьера — и утвердили. Сергей Корецкий возглавлял «Нафтогаз», а еще фигурировал в том самом «Миндич-гейте» — якобы был главным исполнителем плана по захвату компании «Укрнафтобурение». Но не его фигура стала предметом жарких споров нардепов.

«Сейчас мы готовы уволить Федорова, а не Сырского, выбрать прошлое, а не будущее, выбрать пытки и злоупотребления!» — сказала депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая.

Голосование по министру обороны отложено. По слухам, потенциальный сменщик Федорова — глава МВД Клименко — от должности отказался. Перетасовка уже пошла не по плану.

«Это определенная угроза и для Зеленского лично, и для той политической системы, которая выстроена под Зеленского. Федорова связывают и с антикоррупционными органами Украины, и с рядом европейских партнеров», — сказал политолог, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов.

Реакция Европы для Зеленского — самый болезненный вопрос. А она не заставила себя ждать. Еврокомиссар по обороне, мягко говоря, в шоке.

«Мы очень тесно сотрудничали и до сих пор сотрудничаем с Михаилом Федоровым — и до, и особенно после того, как он возглавил Минобороны. Мое личное мнение: это ставит вопрос, почему такого человека заменяют», — сказал Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс.

Тут же, как по команде, отрабатывают западные СМИ. Financial Times выходит с заголовком «Саморазрушительные кадровые перестановки на Украине». Wall Street Journal добивает: «Теперь вопрос в том, смогут ли украинцы организовать достаточное количество протестов и окажет ли Запад достаточное давление на Зеленского, чтобы тот изменил свое решение».

Очень вовремя в Киев приехал уходящий британский премьер Стармер. Зеленский, кажется, намек понял — тут же начал юлить.

«Михаил останется в моей команде, однако в каком именно статусе — будет объявлено позже», — сказал Владимир Зеленский.

И вот здесь характерная деталь. Если, глядя на новые украинские протесты, вам показалось, что вы это где-то видели, то вам не показалось. Июль 2025-го, Зеленский пытается лишить полномочий антикоррупционные органы НАБУ и САП, на улицах — все те же организованные демонстранты с картонными табличками.

Тогда выходили за НАБУ, теперь за Федорова. Но выходят под кураторством тех же европейских НКО, которые напоминают Зеленскому, кто здесь власть.

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