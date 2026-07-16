Рубио заявил о возрождении политического терроризма на Западе

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Алена Куликова
Алена Куликова 42 0

Госсекретарь США сообщил, что политически мотивированные нападения становятся все более организованными.

Фото, видео: Reuters/Evan Vucci; 5-tv.ru

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Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Запад столкнулся с новой волной политического терроризма, а основную опасность, по его оценке, представляют ультралевые экстремисты. Выступая на международной конференции, он сообщил, что 93% террористических атак в западных странах cовершены представителями этого радикального направления.

По словам Рубио, после трагедии 11 сентября мировое сообщество сосредоточило усилия на борьбе с джихадистскими группировками. Он напомнил, что международная коалиция ликвидировала лидеров ИГИЛ* и значительно сократила число подобных нападений. Однако, как считает госсекретарь США, внимание к леворадикальному насилию долгое время оставалось недостаточным.

В подтверждение своих слов Рубио привел данные о росте числа подобных преступлений в США, Германии и Греции.

«В Германии ультралевое насилие выросло более чем на 40% только за последний год. В Греции более 80% радикального насилия теперь исходит от ультралевых и анархистов», — сказал Рубио.

Он также заявил, что политически мотивированные нападения становятся все более организованными и требуют пересмотра существующих подходов к обеспечению безопасности.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — признана террористической организацией в РФ и запрещена.

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