Хакер-тезка задержанного в Армении россиянина уже отбывает наказание в России

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 36 0

Суд назначил ему два года ограничения свободы, которые еще не истекли.

Россиянина задержали по запросу США в Армении — новости

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Хакер Александр Ермаков, которого перепутали с задержанным в Армении россиянином, был осужден по делу о создании и распространении вредоносных компьютерных программ в 2024 году. Об этом говорится в материалах дела, которые имеются в распоряжении 5-tv.ru.

Суд назначил Ермакову два года ограничения свободы. Мера предполагает запрет на выезд за пределы страны и ряд других ограничений.

Осужденный Ермаков вместе с неустановленными лицами с марта 2021 года по апрель 2022 года создал и продал заказчику вирус-вымогатель «ШугарЛокер». Программа предназначалась для незаконного повреждения, блокировки или копирования данных на компьютерах пользователей. 

Источник 5-tv.ru заявил, что Ермаков был известен в своем сообществе под именами GustaveDore и ДжимДжонс и работал под покровительством бывшего следователя Марата Тамбиева. По словам источника, после задержания Тамбиева, осужденного на 16 лет по делу о взятке, Ермаков начал сотрудничать со следствием и давать показания.

«После того как Тамбиев был задержан, Ермаков начал сотрудничать со следствием и давать показания», — пояснил собеседник.

Теперь все эти доказательства сторона защиты пытается донести до коллег в Армении через МИД России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что супруга задержанного в Армении россиянина заявила о непричастности мужа к хакерской деятельности. По словам Марии Юровой, ее муж получил образование юриста и никогда не занимался компьютерными технологиями.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+19° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
78.32
0.36 89.33
0.42
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:38
Михаил Дегтярев наградил лучших выпускников спортивных вузов России
21:27
Вооруженные силы США начали новую серию ударов по Ирану
21:19
«Удалили часть мозга»: подросток покалечился во время работы на причале Петербурга
21:08
«Поводов для паники нет»: в Общественной палате не удивились удалению приложений VK из Google Play
20:56
«Недвусмысленно намекала»: как к Илье Гурову приставала возрастная поклонница
20:33
Четырех детей с судорогами забрали на скорой со станции метро «Пионерская» в Петербурге

Сейчас читают

В центре Дубая прогремели взрывы
Как выбрать духи, которые будут держаться весь день: главные ошибки при покупке
«Впервые слышу»: жена Галявиева резко ответила на слухи о психбольнице после свадьбы
Родители, внимание! Что изменится в работе детских садов с 1 сентября 2026

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео