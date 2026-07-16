В центре Дубая прогремели взрывы

В самом центре Дубая (ОАЭ) прогремела серия взрывов. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на свидетельства очевидцев.

«В центре Дубая слышны взрывы», — значится в сообщении.

При этом в Российском союзе туроператоров рассказали, что пока не могут подтвердить появившуюся информацию. Обращений от туристов не было, отметили представители союза в беседе с ТАСС.

UPD. 20:09 16 июля 2026

Власти Дубая опровергли сообщение о взрывах.

В последний раз эмират фигурировал в экстренных новостных сводках в конце марта 2026 года, когда Корпус стражей исламской революции (КСИР) уничтожил здесь склад украинских противодронных систем. Там же находились и 21 гражданин Украины, о судьбе которых ничего не известно.

«Одновременно с обстрелом убежищ американских командиров и солдат в Дубае, повлекшим за собой большие потери, в ходе совместной операции воздушно-космических и морских сил Корпуса стражей исламской революции был уничтожен склад украинских систем противодействия беспилотникам, находившийся в Дубае для оказания помощи американской армии, где также находился 21 украинец», — отмечалось в заявлении КСИР.

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