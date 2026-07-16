«Поводов для паники нет»: в Общественной палате не удивились удалению приложений VK из Google Play

Член Совета ОП РФ Сабитов назвал ожидаемым удаление сервисов VK из Google Play

Удаление приложений VK и мессенджера МАКС из магазина Google Play стало ожидаемым шагом. Об этом заявил член Совета Общественной палаты (ОП) России Рифат Сабитов, его слова приводит Telegram-канал ОП РФ.

«Поводов для паники при этом нет: наша страна давно перестала верить в непредвзятость и политическую нейтральность корпораций силиконовой долины, поэтому системно наращивала и укрепляла свой цифровой суверенитет, готовясь к подобным событиям», — заявил Сабитов.

По его словам, приложения VK и их обновления продолжают работать в привычном режиме, а пользователи Android-устройств без проблем получают все необходимые уведомления.

Также по-прежнему можно скачивать и устанавливать соответствующие сервисы через RuStore, Huawei AppGallery, Samsung Galaxy Store, Xiaomi GetApps и другие онлайн-магазины.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала удаление мессенджера МАКС и приложений компании VK из магазина Google Play «классикой цензуры Запада».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС