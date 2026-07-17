Меч Люка Скайуокера из «Звездных войн» продали за 3,75 миллиона долларов

Оригинальный световой меч Люка Скайуокера, который использовали во время съемок фильма «Звездные войны: Эпизод V — Империя наносит ответный удар», продали на аукционе за 3,75 миллиона долларов (более 29 миллиардов рублей. — Прим. ред.). Об этом сообщает газета Hollywood Reporter.

Речь идет о мече, с которым герой Люка Скайуокера сражался с Дартом Вейдером в картине 1980 года. Изначально лот оценили в один миллион долларов (более 78 миллионов рублей. — Прим. ред.), а специалисты предполагали, что итоговая стоимость может достичь максимум двух миллионов (свыше 156 миллионов рублей. — Прим. ред.).

По данным издания, продажа установила новый мировой рекорд среди реквизита из франшизы «Звездные войны», который использовался непосредственно на съемочной площадке.

Предыдущий рекорд принадлежал оригинальной модели истребителя X-wing из первого фильма «Звездные войны» 1977 года. В октябре 2023-го ее продали за 3,135 миллиона долларов (более 245 миллионов рублей. — Прим. ред.).

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Санкт-Петербурге на аукцион выставили фотографию Виктора Цоя с автографом. Стартовая цена лота составила 100 тысяч рублей. Снимок был сделан во время II фестиваля Ленинградского рок-клуба в 1980-х годах. На фотографии сохранились автограф музыканта и надпись «Кино forever!».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС