Новая история Виндзоров: в британскую королевскую семью войдет армянка
Внук сестры королевы Елизаветы II Сэмюэль Чатто сделал предложение своей избраннице Элеоноре Эксерджян.
Фото, видео: www.globallookpress.com/Cover Images; 5-tv.ru
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Внук принцессы Маргарет объявил о помолвке с девушкой армянского происхождения
Новым членом британской королевской семьи впервые в истории Виндзоров станет армянка. Внук принцессы Маргарет, сестры покойной королевы Елизаветы II, Сэмюэль Чатто сделал предложение девушке с армянскими корнями Элеоноре Эксерджян.
Пара познакомилась во время учебы в Эдинбургском университете на факультете истории искусств. Элеонора — художница. Сэмюэл занимается керамикой. Даже на помолвку он подарил ей не кольцо с бриллиантом, а фарфоровое, сделанное собственными руками.
Сэмюэль Чатто — 30-й в очереди на британский престол. То есть шансов у него практически нет. Но в сети уже много шуток на тему того, что если армянин добился чего-нибудь, то он должен помочь и близким. То есть не удивляйтесь, если попадете к Виндзорам в Букингемский дворец, а там уже армяне играют в нарды.
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