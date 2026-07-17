В России раскрыли мошенничество на 2,5 миллиарда рублей с медицинскими перчатками

В Петербурге вскрыта грандиозная афера на несколько миллиардов рублей. Следователи проверяют причастность одной из компаний к махинациям с государственными контрактами. Фирма поставляла контрафактные медицинские перчатки в 50 регионов страны. Товар особого назначения, от которого зависит не только здоровье, но и жизнь пациентов, поставляли из Китая.

На протяжении нескольких лет подделки выдавали за качественную продукцию отечественного производства. Детали этой серой схемы изучила корреспондент «Известий» Александра Мостовая.

Поселок Лахта, промзона. На территории несколько ангаров, внутри сотни коробок. Рабочие упаковывают партии с товаром. Так выглядит производство медицинских перчаток от компании «Грундлаге». То, что здесь их никто не изготавливает, не скрывают сами сотрудники.

Бизнес продолжает процветать. И это при том, что компания может быть замешана в многомиллиардной афере. Предприниматели, по версии следователей, наживались на госзакупках. Приобретали в Китае и Узбекистане дешевые медицинские перчатки, переупаковывали их и выдавали за отечественные.

«Когда речь идет о такой чувствительной сфере, как медицинские препараты или медицинские изделия, то любые практики за счет любых манипуляций по снижению качества безусловно являются средством максимальной недобросовестности и преступного поведения бизнеса», — сказал председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) Олег Павлов.

Афера приносила солидную прибыль. У коммерсантов в общей сложности 778 контрактов, а закупок только за этот год на 120 миллионов рублей. География поставок охватила 50 регионов страны, включая Красноярский край, Воронежскую, Тюменскую, Тульскую области.

«Жажда легких заработанных денег просто закрывает любые опасности, которые может представлять некачественная продукция, которая поставляется на наш рынок, особенно, повторюсь, на такой важный рынок, как оказание медицинских услуг», — сказал эксперт национального антикоррупционного комитета Игорь Баранов.

Ущерб от деятельности коммерсантов — 2,5 миллиарда рублей. Еще в прошлом году Росздравнадзор разослал по регионам предписание об отзыве перчаток «Грундлаге». Экспертиза выявила в них повышенное содержание цинка — такие изделия могут вызвать сильную аллергию и у врача, и у пациента.

«Любые перчатки, которые изготовлены кустарным способом, переупакованы, они опасны, во-первых, составом своим, потому что у перчаток имеется четыре вида состава, которые можно применять в медицине. Опасность в том, что они могут быть заражены микробами», — сказал главный врач Домодедовской больницы, заслуженный врач РФ Андрей Осипов.

Это уже второе громкое дело о поставках медицинских перчаток. Бизнесмены из Бурятии, которых уже осудили, провернули похожую схему. Бюджет только от их деятельности потерял почти 1,5 миллиарда рублей. Производство оказалось липовым: наша съемочная группа нашла его за колючим забором в поселке.

Контролирующие органы изымают китайские подделки и блокируют поставщиков через реестр ФАС. Однако рынок остается завален контрафактом. Компании закрывают старую фирму и открывают новую, продолжая ту же схему.

Оптовый склад мы нашли в подмосковной Балашихе, он находится в промзоне. Сюда поставляют партии перчаток из Китая, а потом их развозят по всей стране.

Перчатки на любой цвет и размер. О санитарных правилах не думают вообще. Сотрудница предлагает померить изделие, которое должно быть стерильным.

А после эти же перчатки она убирает в упаковку без всякого смущения.

По такому принципу работают многие, кому важна только прибыль. «Грундлаге» годами поставляла фальсификат, и никто этого не замечал. Склад в Лахте работает до сих пор. Сайт тоже. Значит, и продажи продолжаются.

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