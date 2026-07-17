«Не должны подрывать многообразие культур»: Си Цзиньпин о развитии ИИ 

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 26 0

Развитие и применение нейросетей не должно создавать угрозу национальным особенностям.

Что Си Цзиньпин сказал о развитии ИИ 

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Си Цзиньпин: развитие нейросетей не должно урожать национальным культурам

Развитие и применение нейросетей не должно создавать угрозу национальным культурам. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на открытии Всемирной конференции по искусственному интеллекту (ИИ), его цитирует News.cn.

«Развитие и применение искусственного интеллекта не должны подрывать или наносить ущерб многообразию мировых цивилизаций и уникальности национальных культур», — сказал китайский лидер.

Си Цзиньпин считает, что разработка нейросетей должна основываться на общих ценностях человечества и оставаться в рамках человеческого контроля. По словам председателя, технологии должны использоваться в целях укрепления взаимопонимания народов.

Ранее 16 июля Россия, Китай и еще более 25 стран подписали соглашение о создании организации по ИИ. Мероприятие прошло накануне открытия Всемирной конференции по искусственному интеллекту. К соглашению также присоединились Алжир, Белоруссия, Узбекистан, Венесуэла, Камерун и другие страны. Всемирная конференция по искусственному интеллекту и Конференция высокого уровня по глобальному управлению искусственным интеллектом проходит в Шанхае с 17 по 20 июля.

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«Не должны подрывать многообразие культур»: Си Цзиньпин о развитии ИИ 

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