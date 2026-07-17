«Дразнят меня»: почему Елизавета II заставляла Кейт Миддлтон молчать

Radar Online: Елизавета II заставляла Кейт Миддлтон молчать

Королева Великобритании Елизавета II давала Кейт Миддлтон наставления о необходимости быть более краткой во время официальных выходов в свет сразу после того, как та присоединилась к королевской семье. Об этом сообщило Radar Online.

Источники во дворце утверждают, что в начале своего пути супруга принца Уильяма была слишком словоохотливой, из-за чего график мероприятий постоянно нарушался.

Елизавета II считала, что каждый человек заслуживает внимания. Однако при огромном скоплении людей королевские особы обязаны двигаться быстрее, чтобы не обделить остальных.

«Кейт слишком много болтала, когда впервые присоединилась к королевской семье», — отмечает инсайдер, подчеркивая, что это была не критика, а практический совет по этикету.

Сама принцесса Кэтрин ранее подтверждала наличие такой проблемы в интервью к 90-летию королевы.

«Я думаю, что публичные входы — это настоящее искусство. В семье все дразнят меня за то, что я слишком долго болтаю, так что, думаю, мне еще нужно немного подучиться и получить еще несколько советов, я полагаю», — вспоминала Миддлтон свой первый выход.

Сообщается, что Елизавета II ценила теплоту и искренность Кейт, но настаивала на дисциплине. Опыт других членов семьи подтверждает сложность таких встреч.

Например, принцесса Анна, которой сейчас 75 лет, разработала специальную тактику. Она задает всем одни и те же три заготовленных вопроса, что позволяет проводить опросы в стиле «маркетингового исследования» и значительно сокращать время беседы, сохраняя при этом вовлеченность.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.