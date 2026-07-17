Terra: женщина оплакивала смерть собаки и столкнулась с заболеванием глаз

У жительницы Великобритании Алабамы Джексон диагностировали конъюнктивальную кисту после того, как она долгое время оплакивала смерть своей собаки. Об этом сообщило издание Terra.

По имеющейся информации, 28-летняя женщина столкнулась с тяжелым заболеванием своего любимца, из-за чего была вынуждена пойти на эвтаназию животного.

Потеря близкого друга стала для нее огромным потрясением, сопровождавшимся частыми истериками.

Во время долгих рыданий британка постоянно терла веки руками, стараясь вытереть слезы. Это в итоге спровоцировало травму слизистой оболочки и развитие патологического процесса.

Через некоторое время после трагического события Джексон начала испытывать резкий дискомфорт при каждом моргании. Сначала она предполагала, что под веко просто попала пыль или соринка, однако неприятные ощущения не исчезали.

Когда состояние ухудшилось, пострадавшая обратилась за помощью к офтальмологу.

Врач провел обследование и подтвердил, что именно механическое воздействие на органы зрения привело к образованию кисты. Специалистам пришлось проводить процедуру дренирования, чтобы откачать скопившуюся в новообразовании жидкость.

В ходе операции выяснилось, что основная киста была не единственной проблемой пациентки. Медики обнаружили еще два небольших очага воспаления в той же области, которые также пришлось оперативно удалять аналогичным методом.

Врачи подчеркивают, что подобные случаи возникают из-за чрезмерного физического воздействия на нежные ткани глаза.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.