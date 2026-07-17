Собянин утвердил проект планировки территории у станции метро «Новорижская»

Проект транспортного узла «Новорижская» предусматривает создание пересадочного комплекса строящейся станции Рублево-Архангельской линии метро, объектами наземного транспорта и парковками. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем канале в мессенджере МАКС.

На территории также планируется строительство жилых комплексов общей площадью квартир 112,5 тысячи квадратных метров, детского сада на 150 воспитанников и офисных зданий.

Общая площадь нежилых наземных объектов составит 191,7 тысячи квадратных метров.

Для повышения транспортной доступности предусмотрены строительство и реконструкция улично-дорожной сети. В частности, планируется обновить развязку на пересечении Новорижского и Ильинского шоссе, включая создание направленных эстакад-съездов, переходно-скоростных полос и боковых проездов.

После реализации проекта транспортным узлом «Новорижская», по прогнозам, будут ежедневно пользоваться более 20 тысяч человек. Кроме того, здесь появится новый городской квартал, рассчитанный на проживание 3,4 тысячи человек, и будет создано около двух тысяч рабочих мест.

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