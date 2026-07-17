Провалился прямо на глазах очевидцев: в Татарстане обрушился участок дороги

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Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 25 0

Движение в этом месте временно перекрыто.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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В Татарстане произошло обрушение части дороги Сарманово — Набережные Челны

В Татарстане обрушился участок дороги. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России по региону на своем канале в мессенджере МАКС.

На 41-м километре автодороги муниципального значения Сарманово — Набережные Челны произошел подмыв водопропускной трубы. Это привело к обрушению части дорожного полотна.

На видео, которое оказалось в распоряжении 5-tv.ru, видно, что покрытие провалилось прямо на глазах у очевидцев. Пострадавших нет.

Глава Сармановского района Фарит Хуснуллин изданию KAZANFIRST уточнил, что в целях безопасности движение на данном участке перекрыто. Но есть объездной путь.

«Специалисты уже работают над оценкой обстановки и принимают необходимые меры для скорейшего устранения последствий и восстановления движения», — добавил он.

Для устранения последствий привлечено восемь сотрудников экстренных служб и шесть единиц специализированной техники.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Кинельском районе Самарской области произошел обвал грунта. Инцидент произошел во время проведения земельных работ. В результате два человека погибли и еще двое пострадали.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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