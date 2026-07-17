Кино влияет на ценности: НМГ представила карту фильмов с социальным воздействием

В рамках Российской Креативной недели 2026 года Национальная Медиа Группа (НМГ) совместно с ЦСП «Платформа» представила результаты проекта «Кино как инструмент социальных изменений». Об этом сообщили в пресс-службе НМГ.

Согласно исследованию, российское кино стало повседневной практикой для большинства зрителей: 82% опрошенных регулярно смотрят отечественные фильмы и сериалы, при этом 54% предпочитают российский контент. 88% зрителей оценивают уровень национального кинематографа высоко, отмечая его роль в формировании культурного кода. 75% считают, что кино укрепляет связь с российской культурой, 73% — что помогает понять историю страны, а 68% — что вызывает чувство гордости.

В то же время аудитория ожидает от фильмов больше, чем развлечение. Важными критериям стали обсуждение значимых общественных тем и расширение кругозора — эти позиции получили по 8,8 балла из 10. Для зрителей старше 25 лет социальная значимость фильма зачастую важнее развлекательной функции.

Исследование выявило две модели восприятия кино. Массовые развлекательные проекты охватывают до 50% зрителей, но имеют средний индекс социального воздействия около 30. Более глубокие и серьезные фильмы достигают сильного отклика (индекс 61), однако их аудитория ограничена — примерно 7%. Между этими полюсами остается мало работ, сочетающих массовость и высокий социальный эффект. Также установлено, что рейтинг фильма на онлайн-платформах практически не коррелирует с его влиянием на зрителей. Жанровая «упаковка» (комедия, мелодрама, семейное кино) снижает барьер к сложным темам и помогает донести социальное послание.

В топ-10 фильмов и сериалов с наибольшим социальным воздействием вошли: «Встать на ноги», «Ландыши-2», «Август», «Красавица», «Группа крови», «Здесь был Юра», «Мужу привет», «Сводишь с ума», «На деревню дедушке» и «Легенды наших предков». Эксперты отметили, что объединяющий принцип этих работ — показ «невидимых» героев и честных историй на основе реального опыта.

Большинство зрителей положительно воспринимают персонажей с физическими особенностями, ментальными расстройствами или хроническими заболеваниями. В то же время аудитория быстро устает от искусственных героев, механической гиперинклюзии или наставнического тона в фильмах.

Исследование также показало, что совместный просмотр усиливает эффект: фильмы, которые смотрят вместе с близкими, дают на 15% более высокий поведенческий эффект, а обсуждение после просмотра помогает зрителям осмыслять увиденное.

«Кино обладает уникальной способностью не только отражать общественные процессы, но и становиться их частью. Оно помогает увидеть мир глазами другого человека, рождает сопереживание и становится отправной точкой для важных разговоров. Новое исследование – это ориентир для всей отрасли, который поможет лучше понимать запрос зрителей и создавать проекты, способные одновременно быть востребованными, актуальными и значимыми для общества», — отметила генеральный директор НМГ Светлана Баланова.

Опрос проводился в мае 2026 года среди 2000 респондентов старше 18 лет. Кроме того, состоялись 15 экспертных интервью и 2 экспертные сессии с представителями кинопроизводства и НКО.

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