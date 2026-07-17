Лавров: Россия и Азербайджан двигаются к раскрытию потенциала отношений

Россия и Азербайджан продолжают работу над развитием двусторонних отношений и раскрытием потенциала союзнического взаимодействия. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в начале переговоров с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Лавров отметил, что, несмотря на возникающие сложности, Москва и Баку продолжают двигаться в направлении реализации положений Московской декларации о союзническом взаимодействии, подписанной 22 февраля 2022 года.

«Несмотря на периодически возникающие те или иные сложности, а они в жизни неизбежны, мы движемся к полному раскрытию потенциала Московской декларации о союзническом взаимодействии», — сказал он.

По словам российского министра, сторонам удалось урегулировать проблемные вопросы, а текущие переговоры будут посвящены состоянию и перспективам сотрудничества двух стран.

Главы внешнеполитических ведомств также планируют обсудить взаимодействие в экономической сфере. Лавров подчеркнул, что между Россией и Азербайджаном сохраняются направления для сотрудничества в культурно-гуманитарной области.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин оценил отношения Москвы и Баку как дружественные и развивающиеся по нескольким направлениям. Глава государства отметил, что страны реализуют договор о стратегическом взаимодействии, который наполняется практическим содержанием. По его словам, важную роль в развитии сотрудничества играет президент Азербайджана Ильхам Алиев.

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