По трубам: в Норильске с завода вынесли драгметаллов на 23 миллиона рублей

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В числе похищенного — золота, палладий и платина.

Фото, видео: MAX/МВД 24; 5-tv.ru

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В Норильске местные жители вынесли с завода драгметаллов на 23 миллиона рублей

В Норильске задержаны трое сотрудников горно-добывающего завода, которые вынесли драгоценных металлов на 23 миллиона рублей. Чтобы избежать досмотра, они перемещали похищенное с территории одного из цехов по коммуникационным трубам.

В итоге в пакетах в доме одного из злоумышленников обнаружили 21 килограмм платины, палладия, золота, серебра и других драгметаллов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Мурманской области суд арестовал двух местных жительниц, обвиняемых в похищении 13-летней девочки с требованием выкупа. Злоумышленницы, которым 17 и 51 год, выследили школьницу у дома, применили силу, затолкали ее в арендованный автомобиль и увезли в частное домовладение.

Сразу после этого похитительницы через мобильный телефон девочки отправили ее отцу сообщение с требованием перевести 25 миллионов рублей за возвращение ребенка. Чтобы исключить побег, школьницу связали, а затем переместили в багажник машины. Узнав, что семья обратилась в полицию, женщины испугались и отпустили девочку.

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