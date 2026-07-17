Как в кино: спасатели эвакуировали с Эльбруса едва живого альпиниста

Спасатели эвакуировали с Эльбруса едва живого альпиниста

Кадры уникальной спасательной операции, достойной киноэкранизации, пришли с Эльбруса. Рискуя собственной жизнью, сотрудники МЧС эвакуировали едва живого альпиниста.

Во время восхождения в него и его товарища попала молния. Напарник погиб. А сам мужчина оказался в тяжелом состоянии и спуститься самостоятельно уже не мог.

Спустить обоих было непросто — вертолету пришлось зависнуть над скалой и аккуратно подводить спасателя на троссе к месту трагедии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Сахалине спасатели МЧС России обнаружили мужчину, который девять дней блуждал в лесу в районе села Пильво. Пенсионер, отправившийся на рыбалку 6 июля, все это время самостоятельно пытался выбраться из лесного массива, прорубая себе путь.

Для проведения поисковой операции были задействованы спасатели поисково-спасательного отряда, сотрудники МВД, представители рыбоохраны и родственники пропавшего. Совместно они проанализировали уже обследованные территории и разделились на группы для продолжения поисков.

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