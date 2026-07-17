Совфед одобрил закон о модернизации и цифровизации «Почты России»

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 28 0

Проект предусматривает бесплатные электронные ящики для граждан и расширение спектра услуг.

Как будут проводить модернизацию «Почты России»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Совет Федерации одобрил масштабный законопроект о модернизации и цифровизации «Почты России». Он предусматривает введение бесплатных электронных почтовых ящиков и расширение списка предоставляемых услуг. Инициативу обсудили на заседании палаты 17 июля.

Согласно концепции развития «Почта России» будут учитываться актуальные запросы населения. В него входят три главных направления, первым из них будет масштабное внедрение цифровизации.

Еще один вопрос на повестке коснулся расширения перечня доступных услуг для граждан. Почтовые отделения станут полноценными точками доступа к сервису «Мои документы» и Единому порталу «Госуслуги». Это сделает пользование почтой особенно удобным для жителей удаленных сел и деревень.

На третьем направлении работы планируется доработать инструменты государственного регулирования, которые позволят «Почте России» успешно соперничать с частными коммерческими компаниями в современных условиях.

Цифровизация также затрагивает транспортную сферу. Так, на подземке Санкт-Петербурга планируют автоматизировать весь производственный цикл.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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