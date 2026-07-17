Интимные трофеи: мужчина воровал женские трусы ради утешения

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 49 0

Местные жительницы не могли понять, куда пропадает их белье.

Зачем мужчины воруют и нюхают трусы женщин

Фото: © Getty Images/John Parra/Contributor

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Japan Today: мужчина воровал женские трусы ради утешения

В японском городе Акасима правоохранительные органы задержали 34-летнего местного жителя Норитаку Фурию, уличенного в серии краж женского нижнего белья из частных домов. Об этом сообщило Japan Today.

Следствие установило, что злоумышленник действовал под покровом ночи. Он выбирал в качестве цели те домохозяйства, где владельцы проявляли беспечность и оставляли входные двери незапертыми.

Один из последних инцидентов произошел непосредственно в Акасиме, когда Фурия проник в чужую квартиру, пока жильцы крепко спали. Из комода потерпевших он извлек женские трусики и ряд других личных вещей, после чего скрылся незамеченным.

Как выяснилось в ходе допроса, на подобные преступления подозреваемого толкнули глубокое разочарование в собственной жизни и стремление реализовать скрытые сексуальные фантазии таким незаконным способом.

Полицейские начали детальное расследование после того, как в округе участились жалобы женщин на методичное исчезновение нижнего белья с начала текущего года.

Установить личность похитителя и доказать его причастность к правонарушениям удалось благодаря анализу записей с камер наружного наблюдения, которые зафиксировали преступные визиты японца.

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