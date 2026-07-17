Андрей Белоусов провел заседание Коллегии Минобороны РФ

Под руководством Министра обороны РФ Андрея Белоусова прошло заседание Коллегии оборонного ведомства. На мероприятии обсуждали, как реализуются приоритетные направления деятельности Минобороны РФ в рамках решения задач, поставленных в конце 2025 года.

«Задачи, озвученные на декабрьской Коллегии, были поставлены на полгода и на год. Необходимо зафиксировать, как мы справились за полугодие», — отметил Андрей Белоусов.

Особое внимание было уделено модернизации Вооруженных сил России. Обсудили оснащение и обеспечение выполнения боевых задач в зоне специальной военной операции. Также были проработаны вопросы развития тактики беспилотных летательных аппаратов и защиты от средств воздушного нападения врага.

Кроме того, обсуждалось совершенствование системы материально-технического обеспечения и бесперебойных поставок современных образцов оружия и техники. Также участники коллегии уделили внимание вопросам военного образования и медицинского снабжения, а также модернизации материального комплекса и военно-строительной сферы. Отдельно подняли тему социальной поддержки солдат и офицеров, а также членов их семей.

Ранее по результатам заседания Морской коллегии было решено, что Министерство обороны России проведет модернизацию сил Военно-морского флота.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.