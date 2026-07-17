В Севастополе пресекли подготовку теракта у памятника в честь 300-летия флота России

В Севастополе пресекли подготовку теракта у памятника в честь 300-летия флота РФ

В Севастополе была пресечена подготовка теракта. Об этом сообщили в УФСБ России по региону, отметив, что расследование завершено.

Отмечается, что злоумышленники планировали совершить теракт у памятника в честь 300-летия российского флота.

«Установлено, что проживающий в городе-герое 57-летний уроженец Винницкой области Украинской ССР придерживается выраженных национал-сепаратистских взглядов и после начала СВО стал активным подписчиком различных украинских интернет-ресурсов, собирающих информацию о российских военных объектах и военнослужащих, вводимых сигналах воздушной тревоги, прилетах украинских БПЛА и ракет при атаках на Крым», — уточнила Елена Варламова, официальный представитель УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

В сообщении УФСБ значится, что упомянутый мужчина весной 2025 года прошел обучение работе со взрывными устройствами (ВУ), в том числе научился их изготавливать и затем, летом, изготовил ВУ. Его житель Севастополя хранил у себя дома.

Расследование завершено, материалы дела переданы в суд.

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