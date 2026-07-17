Путин объяснил, почему Азиатско-Тихоокеанский регион важен для России

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 34 0

Российскому лидеру доложили об организации работы различных ведомств в этом направлении.

Фото, видео: © РИА Новости/Гавриил Григоров; Telegram/Кремль. Новости/news_kremlin; 5-tv.ru

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Путин: Азиатско-Тихоокеанский регион важен для России

Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) важен для России. Об этом в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности сказал президент РФ Владимир Путин.

Российский лидер подчеркнул, что сегодня АТР — одно из важнейших направлений деятельности страны. Для России этот регион, прежде всего, важен по двум причинам: первая — экономическая, а вторая — политическая.

«Многое сделано за последнее время», — сказал Владимир Путин.

Далее президент РФ обратился к министру иностранных дел России Сергею Лаврову, который присутствовал на собрании, и попросил его подробнее проинформировать всех присутствующих об изменениях, произошедших в этой сфере. В ходе доклада глава МИДа также рассказал Путину о том, как его ведомство видит дальнейшую работу по соблюдению наших интересов в АТР.

До этого Владимир Путин провел оперативное совещание Совбеза 10 июля. Тогда темой встречи стали угрозы и вызовы информационной безопасности, связанные с внедрением новых технологий.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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