Не детокс, а удар по организму: диетолог назвала главные риски арбузной диеты

Диетолог Мойсенко: после арбузной диеты весь потерянный вес может вернуться

Арбузная диета не помогает безопасно похудеть и может навредить людям с заболеваниями почек, лишним весом, преддиабетом и сахарным диабетом. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказала врач-диетолог Римма Мойсенко.

По словам специалиста, идея питаться только арбузом ради «детокса» или быстрого снижения веса ошибочна. В таком рационе слишком много глюкозы и фруктозы, а пользы для очищения организма он не дает.

«Это не детоксикационная диета и не диета, направленная на решение какой-то задачи. Это просто решение ничего не есть, кроме фруктозы и глюкозы», — объяснила Мойсенко.

Особую опасность, по словам диетолога, такая монодиета может представлять для почек. Риск повышается, если арбуз был выращен с применением веществ для ускоренного созревания или увеличения массы. Эксперт отметила, что в начале сезона покупатель не всегда может знать, как именно выращивали ягоду и сколько она хранилась.

«Если арбуз содержит какие-либо токсические вещества, все это в первую очередь отразится на почках», — предупредила специалист.

При каких заболеваниях опасна арбузная диета

Также Мойсенко подчеркнула, что особенно осторожными должны быть люди с хроническим пиелонефритом, бактериальной нагрузкой или другими проблемами с почками. В таких случаях организм может болезненно реагировать даже на большое количество жидкости, не говоря уже о возможных токсичных примесях.

Не менее опасна арбузная диета для людей с преддиабетом, диабетом, ожирением и метаболическими нарушениями. По словам врача, избыток фруктозы может ухудшать показатели глюкозы и инсулина, а также усугублять обменные проблемы.

«Для людей с ожирением, лишним весом и сахарным диабетом категорически нельзя использовать арбузные, дынные или виноградные диеты для снижения веса», — сказала Мойсенко.

Почему арбузная диета не гарантирует потерю веса

Как пояснила эксперт, быстрый уход килограммов на такой диете не связан со сжиганием жира. Чаще всего организм теряет содержимое кишечника и часть жидкости. Если человек при этом активно занимается спортом, может снижаться и мышечная масса.

«Жир на такой диете не топится категорически. В первую очередь уходит лишняя жидкость и содержимое кишечника», — отметила диетолог.

После возвращения к обычному питанию вес, как правило, быстро восстанавливается. Более того, он может вернуться с избытком, потому что монодиета не формирует правильные пищевые привычки и не решает причину набора массы.

Сколько арбуза безопасно есть

Без вреда для здоровья, по словам Мойсенко, людям без противопоказаний можно съедать до 500 граммов арбуза в день. При этом важно учитывать переносимость продукта, отсутствие аллергии и нормальную реакцию кишечника на фруктозу и глюкозу.

«До 500 граммов — для тех, кому арбуз не противопоказан и у кого нет аллергической реакции», — уточнила специалист.

Диетолог также посоветовала не использовать арбуз как средство для очищения организма. Дело в том, что в нем много жидкости, но мало клетчатки, которая могла бы поддерживать нормальную работу кишечной флоры. При избытке сладкой мякоти, наоборот, может усиливаться рост патогенной микрофлоры.

По словам Мойсенко, лучше есть арбуз не отдельно большими порциями, а как дополнение к завтраку или обеду. Его можно использовать вместо сладкого десерта или жидкости после основного приема пищи. Так нагрузка на организм будет ниже.

«Арбуз можно употреблять в конце завтрака или обеда. Это может быть дополнением к приему пищи», — пояснила врач.

С чем можно сочетать арбуз

В отличие от арбуза, дыню эксперт не рекомендовала сочетать с другими продуктами. По ее словам, в кишечнике это может усиливать процессы брожения. Арбуз же допустимо добавлять в легкий фруктовый или ягодный салат, если у человека нет инсулинорезистентности и других метаболических нарушений.

При этом Мойсенко подчеркнула, что арбуз может быть частью рациона, однако не должен становиться основой питания. Главная ошибка — воспринимать его в качестве быстрого способа похудеть или очистить организм.

«Арбузная диета не приводит к улучшению состояния здоровья человека, который решил сделать детоксикацию или привести вес в норму», — заключила диетолог.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кому можно есть арбуз, а кому лучше отказаться.

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