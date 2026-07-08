Собянин: В Москве открыты четыре новые площадки для регистрации брака

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Алена Куликова
Алена Куликова 58 0

За действие проекта «Новые адреса счастья» выездные церемонии выбрали более 80 тысяч пар.

Собянин о свадьбах в Москве

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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В 2026 году в Москве открыли четыре новые площадки для выездной регистрации брака. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере МАКС.

Локации открыли в усадьбе Воронцово, на Гоголевском бульваре в рамках проекта «Лето в Москве», а также на двух точках фестиваля «Театральный бульвар» — у Политехнического музея и на Чистопрудном бульваре.

За семь лет действия проекта «Новые адреса счастья» выездные церемонии выбрали более 80 тысяч пар. С начала 2026 года — около шести тысяч.

«Самой популярной остается башня „Око“ в ММДЦ „Москва-Сити“: на 84-м этаже с панорамным видом на столицу», — рассказал Сергей Собянин.

Проводились тематические регистрации в метро, Москвариуме, конном манеже, среди сакуры. 8 июля ЗАГСы организуют церемонии в четырех ВУЗах. На 26 июля запланировано 26 одновременных бракосочетаний на колесе обозрения «Солнце Москвы».

Всего в столице около 200 площадок: 11 дворцов, 40 выездных и 135 центров госуслуг.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что Москва представила свои технологические разработки на 16-й Международной промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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