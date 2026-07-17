«Была сердцем семьи»: в клане Кардашьян случилось большое горе

Умерла мать Крис Дженнер и бабушка Ким Кардашьян Мэри Джо

Умерла мать телеведущей и продюсера Крис Дженнер Мэри Джо (Эм-Джей) Кэмпбелл. Родная бабушка Ким, Кортни, Хлое и Роба Кардашьян, а также Кендалл и Кайли Дженнер ушла из жизни на 92-м году.

«Сегодня мы попрощались с моей прекрасной мамочкой Эм-Джей», — написала Дженнер в личном блоге, сопроводив пост фотографией с матерью.

Продюсер отметила, что утрата приносит ей огромную боль. Она поблагодарила мать за мудрость, которой та щедро делилась на протяжении всей жизни.

«Моя мама была сердцем нашей семьи. Она научила нас, что семья — это все», — добавила она.

По словам Крис Дженнер, мать всю жизнь учила ее искренне любить близких и проявлять доброту к людям.

«Я буду скучать по нашим ежедневным разговорам, по твоей улыбке, по твоему смеху», — призналась Дженнер.

Она добавила, что, глядя на детей и внуков, навсегда будет видеть в них частичку матери.

Фото: Instagram*/krisjenner

Эм-Джей Кэмпбелл десятилетиями оставалась опорой для семьи Кардашьян-Дженнер и неоднократно появлялась в реалити-шоу об их жизни, где завоевала симпатию зрителей своей открытостью и жизнерадостностью.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мейсон Хейнс, телохранитель Ким Кардашьян, погиб в автомобильной аварии в Великобритании. ДТП произошло с участием двух мотоциклов, автомобиля и автодома. Хейнс скончался на месте происшествия.

После аварии полиция задержала водителя BMW по подозрению в причинении смерти по неосторожности и управлении автомобилем в состоянии наркотического опьянения. Также был задержан водитель автодома, которого подозревают в причинении тяжких телесных повреждений и смерти из-за опасного вождения.

Хейнс работал телохранителем семьи Крис Дженнер, отвечал за безопасность Ким Кардашьян и Кендалл Дженнер, а на момент гибели также охранял пилота «Формулы‑1» Льюиса Хэмилтона. Он сопровождал Ким Кардашьян, в том числе после нападения на нее в Париже в 2016 году.

У погибшего остались жена Фэй, 18-летняя дочь Брук и 25-летний сын. Мужчина умер за два дня до своего 53-летия.

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