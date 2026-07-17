«Прошу прощения»: Лепс извинился перед россиянами за слова о низком заработке

Григорий Лепс извинился за свои слова о людях с низким доходом

Народный артист России Григорий Лепс извинился за скандальное высказывание о доходах россиян. Обращение к поклонникам певец опубликовал на своей странице в социальных сетях.

«Прошу прощения у всех, кого мои слова задели. Я неправильно выразил свою мысль, и мои слова прозвучали не так, как я хотел», — написал артист.

Поводом для обсуждения стало недавнее интервью Лепса предпринимателю Эмину Агаларову. Тогда певец заявил, что сочувствует семьям, чей ежемесячный доход составляет от 200 до 300 тысяч рублей.

«Они умудряются кормить двоих детей, одевать, обувать себя, детей, отправлять их в школу», — подчеркнул артист.

По его словам, он с уважением относится к людям, которые обеспечивают семьи, воспитывают детей и ежедневно решают жизненные вопросы. Певец отметил, что сам вырос в обычной семье и знает, что многим сегодня приходится непросто.

В этом же скандальном интервью Григорий Лепс заявил, что состоит в отношениях. Артист рассказал, что любит свою избранницу и хочет создать с ней семью. Певец назвал возлюбленную «великолепной, очень хорошей и доброй девушкой», а также отметил, что для любого мужчины важно иметь надежный тыл.

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