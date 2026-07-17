Названа причина смерти вдовы Юрия Николаева

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков Срочная новость 51 0

Она умерла спустя восемь месяцев после смерти мужа, так и не пережив разлуку.

Причина смерти вдовы Николаева — новости

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

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Причиной смерти вдовы Юрия Николаева Элеоноры стал гепатит

Гепатит стал причиной смерти вдовы народного артиста России, телеведущего Юрия Николаева Элеоноры Николаевой. Об этом сообщает ТАСС.

Женщина умерла 12 июля 2026 года спустя восемь месяцев после смерти мужа, так и не пережив разлуку. Оба супруга похоронены на Троекуровском кладбище.

Элеонора Николаева родилась 28 ноября 1951 года, окончила Московский финансовый институт по специальности «экономист». С Юрием Николаевым они поженились в 1975 году, прожили в союзе более 50 лет. 

Ранее 5-tv.ru сообщал, что причиной смерти вдовы Александра Маслякова Светланы стала продолжительная болезнь. Известно, что она внесла огромный вклад в развитие КВН.

В Клуб веселых и находчивых она пришла в 1966 году, когда ей было всего 19 лет. Вскоре стала режиссером программы и более полувека участвовала в создании проекта, занималась развитием передачи, формировала ее стиль и помогала сохранять традиции проекта.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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