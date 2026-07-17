Кому перейдет империя КВН: какое наследство оставили Александр и Светлана Масляковы

Адвокат Бенхин: после смерти Масляковой будет работать штат юристов семьи

Более полувека они были одной из самых узнаваемых пар российского телевидения. Александр и Светлана Масляковы вместе создали не просто популярное шоу, а целую телевизионную эпоху.

После смерти легендарного ведущего КВН, а затем и его супруги, внимание оказалось приковано не только к судьбе программы, но и к вопросу: кому перейдет наследие знаменитой семьи?

За десятилетия работы у Масляковых сформировались серьезные активы: недвижимость, автомобили, права на бизнес, связанный с КВН. При этом далеко не все имущество семьи было публичным, а окончательный состав наследства может быть установлен только после завершения юридических процедур.

Главным претендентом на наследство называют единственного сына супругов — Александра Маслякова-младшего. Именно ему родители еще при жизни начали передавать управление семейным делом.

Но что именно может входить в наследственную массу и какие правила действуют в подобных случаях?

Что оставили после себя Александр и Светлана Масляковы

Какое наследство у семьи Масляковых и кому достанется. Фото: www.globallookpress.com/Maxim Burlak

Имя Александра Маслякова десятилетиями было связано с КВН. Однако за экранным образом ведущего стояла большая телевизионная структура.

Главным семейным активом считалась компания «АМиК» — телевизионное творческое объединение, которое занимается производством КВН и развитием бренда программы. В 2024 году стало известно, что права на компанию были переданы Александру Маслякову-младшему. Светлана Маслякова подтверждала, что сын стал единственным владельцем «АМиК».

Таким образом, один из самых важных активов семьи фактически оказался у следующего поколения еще до смерти родителей.

Помимо бизнеса, в СМИ сообщалось о недвижимости семьи: квартирах в Москве и загородном доме в Подмосковье. Также журналисты писали о дорогих автомобилях, которыми пользовались Масляковы. При этом точный перечень имущества и его стоимость официально не раскрывались.

Почему наследство Масляковых — особый случай

Какое наследство у семьи Масляковых и кому достанется. Фото: www.globallookpress.com/Anatoly Lomokhov

Обычно после смерти человека имущество распределяется между наследниками первой очереди. В эту категорию входят супруг, дети и родители умершего.

Адвокат Александр Бенхин, комментируя NEWS.RU ситуацию с наследством Светланы Масляковой, отметил, что здесь речь идет не о стандартном семейном споре.

«Я думаю, после смерти Масляковой будет работать огромный штат юристов семьи, потому что „Планета КВН“ — это все-таки корпорация. Вариантов, как при делении имущества у обычных людей, не будет. Речь идет о большом количестве собственности. Я думаю, что заранее все было продумано при жизни: все, что нужно, переведено на кого нужно. Либо все четко прописано в завещании.

В принципе, наследник первой очереди — это сын Масляковой Александр. Но также есть известная внучка (телеведущая Таисия Маслякова — Прим. ред.). Возможно, что на нее что-то уже перевели, либо предусмотрели ее права в завещании. Если же документ отсутствует, тогда сын Масляковой станет автоматически наследником первой очереди», — пояснил Бенхин.

Юрист обратил внимание: наследуется не только то имущество, которое можно увидеть — например, квартира или автомобиль. В состав наследства могут входить доли в компаниях, деньги на счетах, ценные бумаги, авторские и другие имущественные права.

Однако есть важный нюанс: если какие-то активы были переданы другому владельцу еще при жизни, они уже не входят в наследственную массу.

Кто станет главным наследником Светланы Масляковой

Какое наследство у семьи Масляковых и кому достанется. Фото: www.globallookpress.com/Roman Naumov

После смерти супруги главным наследником по закону считается ее сын Александр Масляков-младший.

Других детей у пары не было. Внучка Таисия Маслякова также является частью семьи, однако при живом родителе — наследнике первой очереди — в обычной ситуации она не получает долю напрямую по закону.

Юристы отмечают: многое зависит от того, оставлено ли завещание. Если оно существует, имущество будет распределяться согласно воле наследодателя. Если завещания нет, применяется порядок наследования по закону.

По словам адвоката Александра Бенхина, именно сын Масляковых является наиболее вероятным наследником имущества своей матери.

Квартиры, дом и автомобили: что может перейти наследнику

Какое наследство у семьи Масляковых и кому достанется. Фото: www.globallookpress.com/Anatoly Lomokhov

За десятилетия работы семья смогла сформировать серьезные активы — от недвижимости в престижных районах Москвы и Подмосковья до автомобилей премиум-класса. Точная стоимость наследства официально не раскрывалась, однако некоторые объекты семьи ранее оценивали журналисты и эксперты рынка.

Самым известным объектом недвижимости Масляковых стал загородный особняк в элитном поселке на Рублево-Успенском шоссе.

Дом площадью около 654 квадратных метров появился у семьи в 2019 году. Вместе с особняком Александр Масляков приобрел участок площадью 36 соток. В доме были предусмотрены бассейн, сауна, тренажерная комната, несколько спален и гараж, как пишут СМИ.

По данным Lenta.ru, на момент покупки стоимость объекта составляла около 380–390 миллионов рублей. Сейчас аналогичную недвижимость в этом районе оценивают примерно в 600 миллионов рублей.

Помимо загородного дома, у семьи были квартиры в центре Москвы. В открытых публикациях упоминались две квартиры — на Смоленской набережной и в Малом Новопесковском переулке. Одна из них, как сообщается, имеет площадь около 200 квадратных метров. Стоимость таких объектов зависит от состояния жилья, этажа, вида из окон и конкретного дома, поэтому точную цену назвать сложно. Однако квартиры в этих районах относятся к сегменту элитной московской недвижимости.

Не менее заметной частью семейного имущества был автопарк.

Может ли возникнуть борьба за наследство

Какое наследство у семьи Масляковых и кому достанется. Фото: www.globallookpress.com/Belkin Alexey

Истории с наследством знаменитостей часто сопровождаются громкими конфликтами. Однако в случае семьи Масляковых публичных споров между родственниками пока не возникало.

Более того, многие вопросы были решены заранее. Передача бизнеса сыну стала показателем того, что семья готовилась к постепенной смене поколений.

Александр Масляков-младший давно участвовал в работе КВН. Он был связан с проектом задолго до того, как стал владельцем компании, а теперь именно ему предстоит сохранить семейное дело.