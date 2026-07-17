Евкуров: в России подготовлены более 140 тысяч военнослужащих в полках резерва

В России подготовили более 140 тысяч военнослужащих в полках резерва, на полигонах и участках группировок войск. Об этом заявил заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров на заседании Коллегии Минобороны России.

По его словам, рабочие группы, органы боевой подготовки и инструкторы 333-го центра боевой подготовки оказали практическую помощь в обучении военнослужащих.

«Рабочими группами, органами боевой подготовки, инструкторами 333-го центра боевой подготовки оказана практическая помощь в подготовке более 140 тысяч военнослужащих в полках резерва, а также на участках местности и группировках войск», — отметил Евкуров.

Евкуров отметил, что для повышения уровня подготовки личного состава в первом полугодии 2026 года провели более 40 практических мероприятий. В частности, в июне впервые состоялся учебно-методический сбор для должностных лиц, отвечающих за подготовку военнослужащих в полках резерва.

В сборах приняли участие офицеры органов боевой подготовки Объединенной группировки войск, представители видов и родов войск, военных округов и командиры полков резерва. Участники обменялись опытом и обсудили меры по повышению качества обучения.

Замминистра также сообщил, что для внедрения боевого опыта в подготовку войск к обучению личного состава привлекли 107 командиров штурмовых подразделений, а 32 командира подразделений инструкторов прошли стажировку в подразделениях, участвующих в боевых действиях.

«В рамках реализации целевой задачи поставленной Министром обороны РФ по допризывной подготовке молодежи ДОСААФ России увеличено количество военно-учетных специальностей с 20 до 30», — отметил он.

Кроме того, в первом полугодии подготовили 18 тысяч будущих призывников, что на 23% превышает целевой показатель за этот период. Особое внимание, по словам Евкурова, уделялось обучению операторов наземных и морских робототехнических комплексов.

Заседание Коллегии Минобороны РФ прошло под руководством главы ведомства Андрея Белоусова. Министр заслушал все доклады, уделив внимание каждому вопросу отдельно.

На мероприятии обсуждали, как реализуются приоритетные направления деятельности ведомства в рамках решения задач, поставленных в конце 2025 года. При этом большая часть встречи прошла в закрытом режиме.

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