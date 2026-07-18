Иран ударил по военным базам и топливным хранилищам США в Бахрейне

Тегеран продолжает атаковать американские объекты в ответ на действия Вашингтона.
Фото: www.globallookpress.com/Iranian Army Office
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Вооруженные силы Ирана атаковали американские военные объекты и резервуары с топливом в Бахрейне. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на иранское государственное телевидение.
«Иранская армия… поразила военные объекты и топливные резервуары США в Бахрейне», — гласит публикация.
Ранее 5-tv.ru писал, что число американских солдат, раненых в ходе конфликта с Ираном, достигло 427. Самые серьезные потери понесли сухопутные подразделения — в этом роду войск пострадали 287 человек.
Рост числа раненых в армии США обусловлен новыми атаками на Иран и его ответными действиями. Ранее 8 июля Штаты возобновили обстрелы территории исламской республики якобы из-за агрессии в отношении торговых судов в Ормузском проливе.
Иранские военные атакуют ближневосточные военные базы США, применяя ракеты и беспилотники. Тем временем попытки реализации договора о перемирии не увенчались успехом — стороны продолжают взаимные обвинения в нарушении достигнутых договоренностей.
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