Иран ударил по военным базам и топливным хранилищам США в Бахрейне

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 11 0

Тегеран продолжает атаковать американские объекты в ответ на действия Вашингтона.

По каким целям США ударил Иран

Фото: www.globallookpress.com/Iranian Army Office

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Тема:
Война Израиля и Ирана

Вооруженные силы Ирана атаковали американские военные объекты и резервуары с топливом в Бахрейне. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на иранское государственное телевидение.

«Иранская армия… поразила военные объекты и топливные резервуары США в Бахрейне», — гласит публикация.

Ранее 5-tv.ru писал, что число американских солдат, раненых в ходе конфликта с Ираном, достигло 427. Самые серьезные потери понесли сухопутные подразделения — в этом роду войск пострадали 287 человек.

Рост числа раненых в армии США обусловлен новыми атаками на Иран и его ответными действиями. Ранее 8 июля Штаты возобновили обстрелы территории исламской республики якобы из-за агрессии в отношении торговых судов в Ормузском проливе.

Иранские военные атакуют ближневосточные военные базы США, применяя ракеты и беспилотники. Тем временем попытки реализации договора о перемирии не увенчались успехом — стороны продолжают взаимные обвинения в нарушении достигнутых договоренностей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
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