Минобороны РФ: в ночь на 18 июля ПВО сбило 379 украинских дронов

В ночь с 17 на 18 июля дежурные средства противовоздушной обороны страны ликвидировали 379 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем канале в мессенджере МАКС.

В военном ведомстве уточнили, что враг направил дроны на 21 регион, включая Белгородскую, Брянскую, Курскую, Смоленскую, Калужскую и Тульскую области.

Помимо этого, российские бойцы перехватили, а затем и уничтожили украинские беспилотники над Ростовской, Волгоградской, Ленинградской, Липецкой областями. Еще противник предпринял попытку атаковать Московский регион, Краснодарский край и Республику Крым. Все цели — летательные аппараты противника — были ликвидированы.

Также этой ночью Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью дронов нанесли массированный удар по Тамбовской области. Боевики киевского режима ударили по логистическому центру в Котовске — погибли семь человек.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в ночь на 18 июля на подлете к российской столице было сбито свыше 60 беспилотников. О пострадавших и разрушениях информация не поступала.

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