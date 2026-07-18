В результате атаки дронов ВСУ на Московскую область пострадали 26 человек

Наиболее серьезные последствия зафиксированы в Богородском городском округе.
Фото: © РИА Новости/Илья Питалев
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Московская область подверглась серии атак беспилотных летательных аппаратов, в результате которых пострадали жители и возникли возгорания на объектах инфраструктуры. Наиболее серьезные последствия зафиксированы в Богородском городском округе. Падение БПЛА вызвало пожар на территории нефтебазы в Ногинске. На месте продолжают работать пожарные, сотрудники МЧС и другие оперативные службы. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
В целях безопасности был эвакуирован родильный дом, расположенный рядом с местом происшествия. Пациенты и персонал переведены в другие медицинские учреждения, женщины, нуждавшиеся в специализированной помощи, направлены в профильные стационары Ногинска, Балашихи и Щелкова. Также эвакуированы жители многоквартирного дома на улице Радченко.
По предварительным данным, помощь потребовалась 26 взрослым. Двое пострадали в Ногинске, еще 24 человека получили ранения на территории склада в Электростали. Часть пострадавших находится в тяжелом состоянии. Всех пострадавших обеспечивают необходимой медицинской помощью. Задействованы 40 бригад скорой помощи и 12 бригад территориального центра медицины катастроф.
На местах продолжают работать сотрудники МЧС, полиции, скорой помощи, аварийные службы и представители муниципалитетов. Ведется ликвидация последствий атак и обследование территории.
За ночь на территории Московской области силами ПВО было сбито 48 беспилотных летательных аппаратов. Власти обещают продолжать информировать о ситуации.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ночь с 17 на 18 июля российские средства ПВО уничтожили 379 украинских беспилотников самолетного типа над регионами страны. Об этом проинформировала пресс-служба Минобороны РФ.
По данным ведомства, дроны были направлены на 21 субъект, включая Белгородскую, Брянскую, Курскую, Смоленскую, Калужскую, Тульскую, Ростовскую, Волгоградскую, Ленинградскую и Липецкую области. Цели также поражались над Московским регионом, Краснодарским краем и Республикой Крым — все они были ликвидированы.
Кроме того, минувшей ночью ВСУ нанесли массированный удар по Тамбовской области. В результате атаки на логистический центр в Котовске погибли семь человек.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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