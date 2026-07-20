В Петербурге пройдет XII международный форум объединенных культур

В 24 по 26 сентября пройдет XII Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур. Об этом сообщила пресс-служба форума.

Главная тема мероприятия в 2026 году звучит так: «Объединенные культуры — общие ценности».

«Сегодня вопросы сохранения культурного наследия, исторической памяти, традиционных духовно-нравственных ценностей и национальной идентичности приобретают особую значимость. Форум объединенных культур создает возможности для открытого профессионального диалога, обмена лучшими практиками и выработки совместных решений, направленных на развитие гуманитарного сотрудничества», — отметила председатель Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова.

Особое внимание на форуме уделят вопросам сохранения, развития и укрепления культурного наследия и суверенитета в разных сферах: образовании, медиа, кино, театре, музыке, музейного дела и цирка. Кроме того, поднимется вопрос влияния современных технологий на формирования культурного кода будущего.

Чтобы полноценно раскрыть главную тему форума, будут открыты десять секций. Каждая из них — это пространство для профессионального диалога и выработки практических решений развития международного гуманитарного сотрудничества.

Каждую секцию возглавят кураторы. Именно они определят содержание своего направления. Эти должности заняли генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, директор Российского этнографического музея Юлия Купина, заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации Константин Могилевский, генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов, генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, генеральный директор Московской государственной академической филармонии Алексей Шалашов, генеральный директор Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга Ольга Хомова, ректор Российского института театрального искусства — ГИТИС Григорий Заславский, генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов, председатель Союза театральных деятелей Российской Федерации Владимир Машков, художественный руководитель Государственного театра наций Евгений Миронов, президент Александринского театра Валерий Фокин и генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный.

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