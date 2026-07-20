Фанаты сборной Аргентины по футболу устроили погромы в Буэнос-Айресе

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Массовые беспорядки разгорелись в центре города.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Francesco Fotia / Agf; 5-tv.ru

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В отличие от ликующих испанцев,  аргентинские фанаты пребывают в разъяренном настроении. После поражения своей сборной они едва не разнесли Буэнос-Айрес.

Массовые беспорядки разгорелись у обелиска в центре города, куда несколько тысяч болельщиков отправились сразу после окончания матча. Они забрасывали полицейских бутылками и камнями, силовики отвечали слезоточивым газом и водометами.

В результате травмы получили семь человек, 15 — задержали.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что футболисты сборной Аргентины обратились к своему капитану Лионелю Месси после поражения в финале чемпионата мира 2026 года. В драматичном матче аргентинцы уступили команде Испании со счетом 0:1 в дополнительное время и не смогли защитить титул, завоеванный в 2022 году.

В официальном аккаунте национальной команды было опубликовано эмоциональное послание, в котором игроки поблагодарили Месси за самоотдачу, магию на поле и борьбу до последней секунды.

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