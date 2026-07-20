Осенний перерасчет пенсий: кто с сентября начнет получать больше

Некоторым категориям граждан пересчитают пенсии с 1 сентября 2026 года

С 1 сентября 2026 года часть российских пенсионеров получит увеличенные выплаты. Перерасчет проведут автоматически — подавать заявления в Социальный фонд не потребуется. Размер прибавки будет зависеть от возраста, трудового статуса, состояния здоровья и других обстоятельств.

Одной из основных категорий станут россияне, которым в августе исполнилось 80 лет. После достижения этого возраста фиксированная выплата к страховой пенсии увеличивается вдвое.

«Статья 17 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ „О страховых пенсиях“ удваивает им фиксированную выплату, поэтому с сентября она вырастет с 9 584,69 рубля до 19 169,38 рубля. Дополнительно назначается ежемесячная надбавка за уход, и общая прибавка приблизится к 11 тысячам рублей, причем эта сумма будет ежегодно индексироваться», — сообщил в разговоре с «Известиями» депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Алексей Говырин.

Выплаты будут перечисляться в привычные сроки, а все необходимые сведения Социальный фонд получит самостоятельно.

Кроме того, в сентябре увеличенные суммы начнут получать работающие пенсионеры. Это связано с ежегодным августовским перерасчетом страховых пенсий, при котором учитываются страховые взносы, уплаченные работодателями за предыдущий год.

Размер прибавки для каждого получателя будет рассчитываться индивидуально. Он зависит от заработка, продолжительности трудовой деятельности и накопленных пенсионных коэффициентов.

При этом при перерасчете учитывается не более трех коэффициентов. В 2026 году стоимость одного коэффициента составляет 156,76 рубля, поэтому максимальная ежемесячная прибавка достигнет 470,28 рубля.

Отдельный перерасчет предусмотрен для пенсионеров, завершивших трудовую деятельность. После увольнения им начинают выплачивать пенсию с учетом всех пропущенных за годы работы индексаций.

«Со следующего месяца им начисляют пенсию с учетом всех индексаций, пропущенных за годы занятости, а размер прибавки определяется стажем и накопленными пенсионными коэффициентами. Деньги поступят в привычные даты доставки», — отметил депутат.

С сентября также увеличатся накопительные пенсии, перерасчет которых был произведен 1 августа. Основанием стали результаты инвестирования пенсионных накоплений за прошлый год. Для получателей таких выплат прибавка составит 17,3%. Одновременно вырастут и срочные пенсионные выплаты, сформированные за счет программ софинансирования, добровольных взносов и средств материнского капитала.

Повышение коснется и граждан, которым в августе установили I группу инвалидности. Однако если удвоенная фиксированная выплата уже назначалась по этому основанию, после достижения 80-летнего возраста повторного увеличения не будет.

«Удвоение производится единожды, поэтому при достижении 80 лет такой пенсионер сохраняет уже повышенную выплату без повторного пересчета», — отметил депутат Говырин.

Дополнительные суммы смогут получать пенсионеры, на иждивении которых находятся нетрудоспособные родственники. В 2026 году за одного иждивенца предусмотрена доплата 3 194,90 рубля, за двух — 6 389,80 рубля, за трех — 9 584,70 рубля.

Перерасчет также распространяется на обладателей подтвержденного северного и сельского стажа. За 15 лет работы в районах Крайнего Севера фиксированная выплата увеличивается на 4 792,35 рубля, за 20 лет в приравненных местностях — на 2 875,41 рубля, а работникам сельского хозяйства при наличии не менее 30 лет стажа положена доплата 2 396,17 рубля.

Изменения затронут и бывших летчиков гражданской авиации, а также работников угольной отрасли. Размер их доплат определяется индивидуально — с учетом профессионального стажа, заработка и суммы дополнительных страховых взносов, поэтому итоговая прибавка у каждого будет разной.

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