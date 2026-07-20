При ударе беспилотника по автобусу в городе Шебекино погибли пять человек

В городе Шебекино Белгородской области беспилотник атаковал пассажирский автобус, в результате чего погибли пять человек, а еще 23 получили травмы. Эту информацию опубликовал в своем Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Шуваев.

«Сегодня в городе Шебекино беспилотник неонацистских киевских террористов целенаправленно и цинично ударил по пассажирскому автобусу», — сказано в сообщении.

По предварительным данным, жертвами трагедии стали четыре женщины и один мальчик. Все они погибли от полученных ранений. Личности погибших уточняются.

Глава региона сообщил, что пострадавшим оказывается медицинская помощь в Шебекинской больнице. Среди раненых есть 17-летний юноша. Трое пострадавших находятся в критическом состоянии. После стабилизации их собираются перевезти в больницы Белгорода для дальнейшего лечения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в результате атаки украинских беспилотников на Московскую область пострадали десять человек, включая одного ребенка. Об этом уточнил губернатор региона Андрей Воробьев в своем официальном канале. Наибольшее число пострадавших зафиксировано в Домодедове, где за медицинской помощью обратились семь человек.

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