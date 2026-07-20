Трое граждан Китая пострадали в результате атаки дронов ВСУ на Подмосковье

В результате атаки украинских беспилотников на Подмосковье пострадали трое граждан Китая. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев на своем канале в мессенджере МАКС.

Всего от массированного удара по Московской области пострадали десять человек, среди них есть и иностранные граждане.

«В Домодедово помощь потребовалась семерым. <…> Шестеро пострадавших, в том числе три гражданина Китая, госпитализированы в Домодедовскую больницу», — отметил Воробьев.

Он уточнил, что среди них есть 74-летний мужчина с множественными осколочными ранениями. Его планируют перевести в один из столичных центров. Также пострадал 53-летний мужчина. У него диагностирован открытый перелом бедра. Кроме того, ранение голени получил 26-летний молодой человек.

Территория России регулярно подвергается атакам со стороны Украины с начала специальной военной операции. О ней президент РФ Владимир Путин объявил в феврале 2022 года. При этом Киев применяет как беспилотники, так и обстреливает приграничные регионы России ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в ночь с 19 на 20 июля в сторону Москвы летели более 400 украинских беспилотников. По данным мэра столицы Сергея Собянина, большинство из них удалось перехватить на дальних подступах. А 85 аппаратов было сбито на подлете к мегаполису.

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