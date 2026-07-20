Десять человек пострадали в результате атаки беспилотников ВСУ на Подмосковье

Среди раненых есть и иностранные граждане.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В результате атаки украинских беспилотников на Подмосковье пострадали десять человек. Об этом сообщил губернатор области Андрей Воробьев на своем канале в мессенджере МАКС.
«По уточненной информации, в результате атаки БПЛА на территории Московской области пострадали десять человек, в том числе один ребенок», — уточил глава региона.
Больше всего раненых в Домодедово. Там, по информации Воробьева, за медицинской помощью обратились семь человек. Шестеро были госпитализированы, в том числе и трое граждан Китая. Один человек от госпитализации отказался. Среди пострадавших есть и 74-летний мужчина. Он получил множественные осколочные ранения. В ближайшее время его переведут в один из центров Москвы.
В Подольске пострадали две женины. 66-летней жительнице области с гематомами и ссадинами на лице помощь была оказана на месте. Вторая пострадавшая, 38-летняя женщина, от госпитализации отказалась.
В Одинцовском округе у 11-летней девочки была диагностирована острая реакция на стресс, но госпитализация ей не понадобилась.
Губернатор уточнил, что на месте пришествий работают специалисты экстренных служб.
Территория России регулярно подвергается атакам со стороны Украины с начала специальной военной операции. О ней президент РФ Владимир Путин объявил в феврале 2022 года. При этом Киев применяет как беспилотники, так и обстреливает приграничные регионы России ракетами.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о террористическом акте после массированной атаки украинских беспилотников на столичный регион. В ведомстве отметили, что всем причастным к нападению боевикам будет дана бескомпромиссная уголовно-правовая оценка.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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