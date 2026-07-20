Всегда означает болезнь? Психолог назвала скрытую причину кома в горле

Иногда неприятные ощущения возникают не из-за проблем со здоровьем, а становятся сигналом о внутреннем состоянии человека.
Фото: 5-tv.ru
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Infosalus: ком в горле возникает из-за сдерживания эмоции страха
Постоянное ощущение кома в горле может быть связано не только с физиологическими причинами, но и с эмоциональным состоянием человека. Такое мнение в беседе с изданием Infosalus высказала психолог Джемма Деспьерто.
По словам специалиста, психика и организм тесно взаимосвязаны. Когда человек долго подавляет свои переживания, тело начинает реагировать на это различными физическими проявлениями. Среди них могут быть мышечное напряжение и ощущение кома в горле.
Как отметила Деспьерто, подобный симптом чаще всего возникает на фоне сдерживаемого страха или глубокого разочарования. По ее мнению, таким образом организм сигнализирует о внутренних переживаниях и неудовлетворенных эмоциональных потребностях.
«Первый шаг к здоровому управлению эмоциями заключается в том, чтобы изменить свое отношение к ним, понять все эмоции, даже самые неприятные», — добавила Деспьерто.
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