Всегда означает болезнь? Психолог назвала скрытую причину кома в горле

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 59 0

Иногда неприятные ощущения возникают не из-за проблем со здоровьем, а становятся сигналом о внутреннем состоянии человека.

Почему возникает ком в горле причина это симптом чего

Фото: 5-tv.ru

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Infosalus: ком в горле возникает из-за сдерживания эмоции страха

Постоянное ощущение кома в горле может быть связано не только с физиологическими причинами, но и с эмоциональным состоянием человека. Такое мнение в беседе с изданием Infosalus высказала психолог Джемма Деспьерто.

По словам специалиста, психика и организм тесно взаимосвязаны. Когда человек долго подавляет свои переживания, тело начинает реагировать на это различными физическими проявлениями. Среди них могут быть мышечное напряжение и ощущение кома в горле.

Как отметила Деспьерто, подобный симптом чаще всего возникает на фоне сдерживаемого страха или глубокого разочарования. По ее мнению, таким образом организм сигнализирует о внутренних переживаниях и неудовлетворенных эмоциональных потребностях.

«Первый шаг к здоровому управлению эмоциями заключается в том, чтобы изменить свое отношение к ним, понять все эмоции, даже самые неприятные», — добавила Деспьерто.

Ранее 5-tv.ru писал, что сон в разных комнатах постепенно перестает считаться тревожным сигналом для отношений. Согласно исследованиям, значительная часть россиян воспринимает такой подход как допустимый, а некоторые пары уже практикуют его на постоянной основе.

Одной из распространенных причин такого решения становится желание избавиться от факторов, мешающих полноценному отдыху. Например, партнеры нередко выбирают раздельный сон из-за храпа, который нарушает качество сна и влияет на самочувствие.

Психолог и основатель Института семейной психологии Инна Мирная отметила, что сам по себе отказ от общей кровати не говорит о проблемах в отношениях. По ее словам, многое зависит от того, почему пара принимает такое решение.

Если отдельный сон становится осознанным выбором ради удобства и восстановления сил, он может даже положительно сказаться на общении между партнерами, поскольку помогает снизить усталость и раздражительность.

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