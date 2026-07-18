Спасение или угроза: как раздельный сон влияет на отношения

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Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 26 0

Все больше пар выбирают разные кровати, считая это способом сохранить комфорт и здоровье.

Как раздельный сон влияет на отношения

Фото: www.globallookpress.com/ZAM-Photography

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Психолог Мирная: раздельный сон может быть способом сохранить отношения

Раздельный сон в парах постепенно перестает восприниматься как признак проблем. По данным опросов, около трети россиян считают такой формат нормальным, а примерно 13% пар уже спят отдельно.

Одной из главных причин становится бытовой дискомфорт — в частности, храп, из-за которого партнеры не могут полноценно отдыхать. Психолог, основатель Института семейной психологии Инна Мирная рассказала Газете.ру, что сам по себе раздельный сон не разрушает отношения, если это осознанное решение пары.

По словам специалиста, отдельный сон ради комфорта и качественного отдыха может даже снизить уровень раздражения между партнерами.

«Люди начинают ориентироваться не на социальные нормы, а на реальный комфорт. Если совместный сон становится источником напряжения, его меняют, и это не обязательно означает ухудшение отношений», — отметила Мирная.

Однако, если раздельный сон становится способом избежать общения и эмоциональной близости, он может привести к дистанции в паре. В таком случае проблема заключается не в разных комнатах, а в отсутствии контакта между партнерами.

«Проблема возникает не тогда, когда люди спят в разных комнатах, а тогда, когда они перестают быть включенными друг в друга. Формат сна — это только внешний показатель», — подчеркнула психолог.

По словам эксперта, главным показателем крепких отношений остаются диалог, интерес друг к другу и желание проводить время вместе. Где именно спят партнеры, не так важно, если между ними сохраняется эмоциональная связь.

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