Хуситы объявили морскую блокаду Саудовской Аравии

Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы — Прим.ред.) ввело морскую блокаду в отношении Саудовской Аравии. Об этом сообщил военный представитель движения Яхья Сариа в своем Telegram-канале.

«Вооруженные силы Йемена (имеются в виду хуситы. — Прим. ред.) объявляют о запрете на морское судоходство для Саудовской Аравии в соответствии с формулой «осада за осаду», — написал он в личном блоге.

По его словам, запрет начал действовать сразу после публикации заявления. Представитель движения также подчеркнул, что хуситы оставляют за собой право на «всеобъемлющую эскалацию» и готовы жестко реагировать на любые действия со стороны Эр-Рияда.

Также представитель движения призвал своих сторонников не прекращать всеобщую мобилизацию.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что признанное правительство Йемена при поддержке Саудовской Аравии нанесло удары по позициям хуситов, которых считают союзниками Ирана. В ответ движение атаковало территорию королевства.

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