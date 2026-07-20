Генштаб ВСУ опроверг информацию об увольнении Александра Сырского

Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) опроверг информацию об увольнении генерала Александра Сырского. Об этом пресс-служба военного ведомства сообщила в своем официальном Telegram-канале.

«Генерал Александр Сырский продолжает исполнять свои обязанности на посту главнокомандующего ВС Украины», — говорится в посте.

В Генштабе подчеркнули, что информация, которая активно распространяется в СМИ не соответствует действительности. Кроме Сырского, свои обязанности также продолжает выполнять и генерал-лейтенант Андрей Гната. Он занимает пост начальника Генштаба ВСУ.

Еще в ведомстве напомнили, что отставка с этих должностей происходит лишь на основании указа президента Украины. Подписал ли глава киевского режима Владимир Зеленский такой указ, неизвестно.

В понедельник, 20 июля, в украинских изданиях появилась информация о том, что Зеленский планирует уволить Сырского с поста главкома ВСУ. Издание «Страна.ua» утверждало, что Зеленский должен со дня на день принять «самое важное решение в своей жизни». По информации украинских СМИ, объявить об отставке Сырского Зеленский должен на ближайшем заседании. Когда оно состоится, неясно. Кто займет кресло Сырского — тоже неизвестно.

Британская газета The Financial Times также сообщала, что Зеленский планирует снять Сырского с должности. Сделать он это должен якобы на фоне нарастающих протестов.

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