«Приветствуем нацистов»: во Франции прошел скандальный парад в честь Дня взятия Бастилии

Во Франции сегодня отмечают главный национальный праздник — День взятия Бастилии. В эти минуты в центре Парижа проходит военный парад. И он уже успел стать претендентом на один из самых скандальных. В праздничном шествии впервые принимают участие боевики ВСУ. А само мероприятие президент Пятой республики пытается использовать в политических целях. В воинственных мотивах Макрона разобралась корреспондент «Известий» Маргарита Костив.

В День взятия Бастилии Макрон метит в Наполеоны. Этот парад анонсировали как самый масштабный, а стал он самым политизированным в современной истории Франции. Здесь и генсек НАТО Рютте, и премьер Польши Туск, и канцлер Германии Мерц, и глава Еврокомиссии фон дер Ляйен.

И, конечно, главный почетный гость — Зеленский. Он, кстати, заставил себя подождать. Приехал самым последним, прямо к старту парада. Без него не начинали.

«Это уже не национальный парад, это евроукраинский парад. Они пригласили на трибуны фон дер Ляйен, Зеленского, главнокомандующего НАТО. Да еще истребители „Мираж“ раскрасили в цвета украинского флага. Мы будем приветствовать солдат ВСУ, среди которых есть нацисты. А ведь Франция боролась с нацизмом», — сказал лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

В самолетах «Мираж» даже экипажи смешанные — французско-украинские. А боевики ВСУ шагают в строю вместе с офицерами Пятой республики. Если это и национальный праздник, то чей?

Впервые здесь солдаты всех стран НАТО. Расчеты увеличили на треть — до девяти тысяч бойцов. Техники почти вдвое больше, чем прежде. Про День взятия Бастилии уже никто не вспоминает. Макрон этот парад называет не иначе как «стратегическим пробуждением Европы».

Макрон явно настроен воинственно — даже на бронеавтомобиль взобрался. Для кого эта демонстрация силы — и без того ясно. Накануне Макрон собрал в Елисейском дворце лидеров коалиции желающих войны с Россией и вновь заявил: Франция продолжит вооружать Украину и сама будет держать курс на милитаризацию.

«Абсолютно важно показать, как едина Европа в вопросе защиты собственной безопасности. Потому что пока речь идет об Украине. Но главный вопрос заключается в том, кто станет следующей целью России завтра», — сказала министр вооруженных сил и по делам ветеранов Франции Катрин Вотрен.

Здесь военная техника со всей Франции. Более 300 бронемашин и танков, под сотню самолетов, 35 вертолетов. Макрон пытается произвести сильное впечатление на зрителей, главным образм на тех, кто сидит в высоких кабинетах ЕС и НАТО.

Макрон пообещал: если нужно, ЕС заплатит за свободу самую высокую цену. Хотя уже сейчас 5% французского бюджета уходит на оборону, а в перспективе будет еще больше. Итог — урезанные пособия и рост цен. Поэтому парижская игра мускулами здесь многим не по душе.

— Наши траты на оборону стали слишком высокими. Мы бросаем деньги на ветер. Все равно нам не догнать лидеров, бюджет не позволит.

Во многом это парад почти сбитых летчиков — Стармер скоро сложит премьерские полномочия, под фон дер Ляйен качается кресло, рейтинг Мерца рекордно низкий — 17%, у Макрона ненамного лучше.

Пока почетный караул вышагивает под Триумфальной аркой, под Парижем, в Фонтенбло, уже второй день не могут потушить огонь — не хватает пожарных расчетов. Играя мускулами перед всем миром, Макрон не в силах справиться даже с внутренней проблемой.

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