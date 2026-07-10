Патрушев: рыболовный флот России демонстрирует высокую эффективность

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 61 0

Рыбаки вносят неоценимый вклад в продовольственную безопасность страны.

Фото, видео: 5-tv.ru

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«Высокая эффективность»: Дмитрий Патрушев о рыболовном флоте России

Современный российский флот демонстрирует высокую эффективность. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев 10 июля на выездном заседании по вопросу «Рыбопромысловые суда».

Санкт-Петербург – центр отечественного судостроения, где сосредоточены крупнейшие верфи страны. 10 июля Патрушев провел заседание по «Рыбопромысловым судам» в рамках своей поездки в регион. Представители Минсельхоза, Минпромторга, Росрыболовства и бизнес-сообщества обсудили ключевые вопросы строительства рыбопромысловых судов в рамках механизма инвестквот.

«Прежде всего я хотел бы поздравить с наступающим Днем рыбака всех, кто связал свою жизнь с российским рыбохозяйственным комплексом. Это тяжелый труд на судах и на берегу, но его результаты вносят огромный вклад в нашу продовольственную безопасность. А поговорим мы, как всегда, о ходе строительства рыболовецкого флота в рамках механизма инвестквот. За время действия программы построено 56 судов. Еще 66 проектов находятся в стадии реализации.

По плану, в 2026 году верфи должны передать заказчикам 10 судов. Отдельные уже построенные объекты мы перед совещанием осмотрели. Современный отечественный флот является высокоэффективным. Суда проектируются с учетом специфики промысла, отличаются высокими техническими характеристиками, более комфортны и безопасны. Поэтому работу по обновлению производственных мощностей мы обязательно будем системно продолжать.

Кроме того, сегодня поговорим о строительстве научного флота. В частности, это два судна для изучения запасов водных биоресурсов, а также судно «Иван Фролов», предназначенное для решения задач Росгидромета. Отмечу, что это один из крупнейших проектов ледового класса не только в России, но и в мире. На его реализацию правительство предусмотрело порядка 40 млрд рублей», — сказал Патрушев.

В рамках рабочей поездки в регион Патрушев и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов посетили судостроительный завод «Северная верфь». Они ознакомились с ходом строительства морозильного ярусолова-процессора «Марлин» и траулера-процессора «Капитан Геллер».

Рыболовное судно «Марлин» предназначено для вылова трески, пикши, зубатки и других донных видов. Оно сможет добывать до 25 тонн рыбы, из которой будут производить мороженую рыбу, филе, консервы из печени и икры трески.

Судно «Капитан Геллер» оснащено современной рыбообрабатывающей фабрикой производительностью до 150 тонн мороженой рыбы и консервов в сутки. Оно спроектировано с учетом современных экологических стандартов и будет использоваться для добычи трески, пикши и других видов рыб.

На судостроительном заводе «Отрадное» в Ленинградской области Патрушев и глава региона Александр Дрозденко оценили темпы строительства рыболовного судна «Капитан Головатюк». Оно предназначено для ярусного промысла и переработки улова на борту. Судно будет работать на Дальневосточном бассейне, добывая тихоокеанскую треску, палтусов и макруруса. Благодаря рыбоперерабатывающему оборудованию, ярусолов сможет проводить глубокую переработку уловов прямо на борту.

Для координации работ по завершению строительства рыбопромысловых судов был создан инцидент № 42 «Рыбопромысловые суда». В рамках этого механизма используется специальная система управления проектами, развернутая на базе Координационного центра правительства. Система позволяет оперативно координировать действия участников и отслеживать реализацию проектов в реальном времени.

За время действия программы инвестиционных квот в РФ построили 56 судов, еще 66 в процессе выполнения. По плану на ближайший год заказчикам должны передать десять готовых судов.

Ранее Путин поздравил работников морского и речного флота с профессиональным праздником.

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