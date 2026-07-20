Идеальный рецепт: как правильно вырастить, собрать и сохранить кабачки

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 2 147 0

Июль — важный месяц для дачников. Чтобы урожай долго радовал огородников, им нужно предпринять правильные меры.

Как правильно собрать кабачки чтобы они долго хранились

Фото: www.globallookpress.com/Nikolay Gyngazov

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Садовод Светлана Самойлова: перед сборкой кабачков нужно убедиться в их зрелости

Июль — важный месяц для дачников. В это время кабачки на грядках начинают активно зреть. Поэтому важно не упустить момент и предпринять правильные меры, чтобы можно было наслаждаться этим ценным урожаем до следующего сезона. Об этом изданию URA.RU рассказала садовод с 30-летним стажем Светлана Самойлова.

По словам экспертов, почти все сорта кабачков хранятся одинаково. Самое главное — вовремя сбора урожая соблюдать ряд важных правил. Если делать все верно, то овощи с легкостью смогут пролежать два года. Однако в этом случае, как сказала Самойлова, кабачок, скорее всего, придется, разрубать топором.

Садовод пояснила: перед сбором урожая важно убедиться, чтобы плоды были действительно созревшими. Главный критерий — «шкурка». Хранить кабачки можно только с толстой кожурой.

Не менее важно обеспечить правильное созревание. Для этого на ветке следует оставлять как минимум два плода. Созревшие кабачки нужно аккуратно срезать ножом, не травмируя овощ. Лучше всего оставить небольшой «хвостик».

Светлана Самойлова также порекомендовала собирать урожай с наступлением первых заморозков. При этом если погодные условия позволяют, то эксперт порекомендовала после того, как кабачки срезаны, оставить их на огороде до утра. Затем плоды можно перенести на балкон или в погреб. Очень важно обеспечить циркуляцию воздуха под плодами.

«Для этого можно сложить дощечки крест-накрест и уже на эту конструкцию складывать овощи», — поделилась Светлана Самойлова.

Кроме этого, кабачки также можно заморозить. Этот лайфхак можно использовать для плодов с тонкой кожурой. Перед тем, как убирать кабачки в холодильник их нужно почистить, нарезать мелким кубиком и обдать кипятком. Перед оправкой в холодильник овощи следует тщательно просушить.

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